Уряд утримує дефіцит бюджету на рівні 68 млрд гривень - Яценюк

Про це заявив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Україна переживає серйозний виклик втрат воєнної економіки. Близько 20% економіки були сконцентровані в Луганську і Донецьку. Україна втратила внаслідок війни 20% доходів, 20% валютної виручки і 20% економічного потенціалу країни. Ситуація ще складніша, ніж була 9 місяців тому, - сказав голова уряду. - Золотовалютні резерви менше 10 млрд дол. і немає ніяких підстав говорити про те, що вони будуть збільшені, крім як завдяки новим угодам із кредиторами. Дефіцит державного бюджету зараз ми тримаємо на рівні 68 млрд грн - це близько 4% ВВП. Причому, крім децифита бюджету, у нас є НАК «Нафтогаз України», дефіцит якої більше, ніж дефіцит країни».

Водночас у програмі уряду, затвердженій на засіданні Кабміну 9 грудня, зазначається, що за підсумками 2014 року падіння економіки очікується на рівні 7% ВВП за дефіциту бюджету 5% ВВП та дефіциту державного монополіста - Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у 110 млрд грн.

Верховна Рада 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з яким доходи держбюджету у 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, витрати - 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит - 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу - 806,962 млрд грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що дефіцит державного бюджету України в січні-жовтні 2014 року склав 53,777 млрд грн, що на 12,955 млрд грн, або на 31,74% більше дефіциту за аналогічний період минулого року.