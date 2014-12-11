У Росії визнали, що Національна платіжна система не захистить від санкцій

У Росії Національна платіжна система не зможе захистити банки, що потрапили під санкції, від відключення випущених ними карт міжнародних платіжних систем. Як пишуть "Ведомости", це з'ясувалося на зустрічі керівництва НСПК з банкірами і платіжними системами.

Керівники компанії, яка має запрацювати до квітня 2015 р., пояснювали учасникам ринку, як буде проходити підключення до національної системи.

Читайте такожVisa висунула Росії умови, на яких згодна працювати в країніОписана менеджерами НСПК схема роботи передбачає, що банки залишаються учасниками міжнародних платіжних систем, але у разі введення нових санкцій ця схема не працює, підтверджує співробітник однієї з платіжних систем.

Коли клієнт вставляє картку в банкомат, банк повинен визначити, як маршрутизувати цю транзакцію - направити її в Visa, MasterCard, НСПК або ще кудись, пояснює він. Для цього, за його словами, необхідно отримати інформацію з баз Visa і MasterCard, але в разі введення санкцій міжнародні платіжні системи просто не видадуть інформацію за операціями банку, який підпав під санкції.

Виходить, що обробка внутрішньоросійських транзакцій в НСПК не забезпечить безперебійність роботи і не захистить від санкцій, обурюється один з учасників наради: «Навіщо ми все це робимо?»