Moody's прогнозує падіння ВВП України на 8% цього року і на 2% наступного

Про це йдеться у дослідженні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

«Прогноз щодо економіки України - «мінус» 8% у 2014 році і до «мінус» 2%, - сказано в дослідженні Moody's. - Значні ризики спричиняють політична невизначеність і геополітична напруженість, відсутність структурних реформ, висока залежність від зовнішніх вливань, скорочення золотовалютних резервів і необхідність значної рекапіталізації банків».

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Причому в агентстві зазначають, що економічна ситуація в Україні багато в чому буде впливати на розвиток економіки всього регіону, особливості банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами уряду, падіння економіки за підсумками року складе 7%. Згідно з останніми прогнозами міжнародних фінансових організацій, падіння ВВП України у 2014 році складе 8% за оцінками Світового банку, 9% - за оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у третьому кварталі 2014 року порівняно із третім кварталом 2013 року складає 5,3%, тоді як, згідно з оперативними даними Держстату, оприлюдненими наприкінці жовтня, падіння ВВП становило 5,1%.

Міністерство фінансів України прогнозує падіння ВВП України у 2015 році на 4,5% за інфляції 13,4%.