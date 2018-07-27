Фонд соцстрахування необгрунтовано витратив 20 мільйонів гривень на послуги IT-компанії - Кива

При цьому глава Соцпартії заявив, що мова йде про "схему обкрадання народу через фірму-прокладку", до якої причетний ставленик міністра соціальної політики Реви».

Правоохоронні органи повинні розслідувати необгрунтовану розтрату близько 20 мільйонів гривень за рік Фондом соціального страхування.

Про це заявив глава Соціалістичної партії України Ілля Кива на своїй Facebook-сторінці, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті партії.

"Тільки за останній рік сума досягла 20 млн грн. Це гроші, які повинні були піти на оплату лікарняних, реабілітацію працівників після травм на виробництві, на протезування ампутантів - ветеранів, які виконали свій обов'язок перед країною. Замість цього їх перевели на рахунок ТОВ"Айкюжн ІТ", за так звані «послуги з ІТ-інформзабезпечення», - написав Кива.

При цьому глава Соцпартії заявив, що мова йде про "схему обкрадання народу через фірму-прокладку", до якої причетний ставленик міністра соціальної політики Реви».

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«Співпраця» з цією фірмою почалося ще за Януковича, а в даний час її лобіює в.о. директора Фонду соціального страхування Сергій Нестеров - ставленик міністра Соціальної політики Андрія Реви», - зазначив глава Соцпартії.

Кива звернувся до Генеральної прокуратури та інших уповноважених органів провести ретельний аудит діяльності Фонду і розслідувати незаконні дії його керівництва.

"Як член комітету фінансового контролю та аудиту громадської ради при Фонді соціального страхування і глава Соціалістичної партії України я вимагаю провести ревізію і ретельний аудит діяльності Фонду, а також оцінку дій самого Міністра соціальної політики. Я звертаюся до Генеральної прокуратури, в НАБУ, в Державну фіскальну службу і в Національну поліцію України ", - заявив політик.