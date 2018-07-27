Середня зарплата українців за рік зросла майже на чверть

Реальна заробітна плата у червні 2018 року порівняно з травнем збільшилася на 4,8%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2018 року порівняно з червнем 2017 року збільшилася на 24,2% і склала 9141 гривню.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що порівняно з травнем 2018 року середня зарплата збільшилася на 4,8%.

Реальна заробітна плата у червні 2018 року порівняно з червнем 2017 року збільшилася на 13%, а порівняно з травнем 2018 року – на 4,8%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому півріччі поточного року у разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.