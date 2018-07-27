Що буде з валютою після вихідних: курс від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 30 липня: 100 USD – 2676,1506 гривні; 100 EUR – 3111,0251 гривні; 10 RUR – 4,2497 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2676,1506 (27 липня – 2665,1412)

100 EUR – 3111,0251 (27 липня – 3122,4794)

10 RUR – 4,2497 (27 липня – 4,2339)

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Як повідомляє УНІАН, 27 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,74 гривні/долар.

До закриття торгів гривня зміцнилася до долара на 6 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,09/31,12 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4243/0,4249 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,7615 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 770 угод на суму 585,04 мільйона доларів.