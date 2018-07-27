В Україні заборгованість по зарплаті перевищила 2,7 мільярда

Загалом з початку року заборгованість з виплати зарплати зросла на 15%.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні у червні 2018 року збільшилася на 6,3% порівняно з травнем і на 1 липня становила 2,723 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики.

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За даними відомства, з початку року заборгованість з виплати зарплати зросла на 15%.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 липня склала 1,566 мільярда гривень (111% порівняно з 1 червня 2018 року).

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2018 року порівняно з червнем 2017 року збільшилася на 24,2% і становить 9141 гривню.