Курс долара в Росії перевищив 55 рублів

Курс євро зріс на 15 копійок до 68,4 рубля, повідомляє ТАСС.

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Падіння рубля відбувається напередодні оголошення рішення Банку Росії щодо ключової ставки, а також на тлі падіння цін на нафту. Так, вартість бареля нафти марки Brent на торгах міжконтинентальної біржі ICE залишається нижче $65, торгуючись на рівні $64,61.

Раніше УНІАН повідомляв, що курс євро в Росії оновив історичний максимум.