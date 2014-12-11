Курс долара в Росії перевищив 55 рублів
11:56, 11 грудня 2014Фінанси
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Курс долара під час торгів на Московській біржі зріс на 19 копійок і досяг позначки 55,0455 рубля, встановивши новий максимум (станом на 11:20).
REUTERS
Курс євро зріс на 15 копійок до 68,4 рубля, повідомляє ТАСС.
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Падіння рубля відбувається напередодні оголошення рішення Банку Росії щодо ключової ставки, а також на тлі падіння цін на нафту. Так, вартість бареля нафти марки Brent на торгах міжконтинентальної біржі ICE залишається нижче $65, торгуючись на рівні $64,61.
Раніше УНІАН повідомляв, що курс євро в Росії оновив історичний максимум.
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