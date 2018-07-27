"ПриватБанк" отримав 6,9 мільярда прибутку

У другому кварталі банк отримав прибуток у розмірі 3,272 мільярда гривень.

Чистий прибуток "Приватбанку" за підсумками першого півріччя склала 6,9 мільярда гривень проти збитку за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, у другому кварталі банк отримав прибуток у розмірі 3,272 мільярда гривень. За результатами роботи у другому кварталі чистий комісійний дохід "Приватбанку" зріс на 505 мільйонів гривень (15%), чистий процентний дохід за другий квартал виріс на 528 мільйонів гривень (16%).

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року збиток "Приватбанку" становив 22,966 мільярда гривень.

"ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд в 2016 році випустило облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, у 2017 році – ще на 38,5 мільярда гривень.