Пенсійний фонд повністю виплатив пенсії за липень

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівника Пенсійного фонду, а також керівників фонду в регіонах щодо ситуації із затримками виплат пенсій в липні.

Пенсійний фонд України повністю завершив виплату пенсій за липень, повідомив на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Інформація від Пенсійного фонду: тільки що повністю завершили фінансування виплати пенсій за липень. Моє доручення виконано. Забезпечувати належний соціальний захист - наш обов'язок", - пише Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівника Пенсійного фонду, а також керівників фонду в регіонах щодо ситуації із затримками виплат пенсій в липні.

За словами Гройсмана, затримки з виплатою пенсій в липні - це персональна відповідальність керівництва Пенсійного фонду України, і до кінця тижня треба врегулювати ситуацію.

Пенсійний фонд пояснив ці затримки касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску.

Витрати Пенсійного фонду в першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 39,9%, або на 49,7 мільярда гривень, і становлять 174,3 мільярда гривень.

У першому півріччі до бюджету фонду надійшло 167,9 мільярда гривень, з яких 95,5 мільярда гривень становили власні кошти.