Складні переговори з МВФ не дають Кабміну відразу зменшити соцвнесок до 15% - Яценюк

Про це заявив у четвер, 11 грудня, під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Зараз ми ведемо тривалу дискусію з МВФ з цього питання, тому що там не все так просто. Зараз у нас ставка 41%, ми поетапно пропонуємо знизити її до 15%, - сказав голова уряду. - Моя ідея - відразу поставити 15%. Але наші міжнародні кредитори відзначають занадто великі ризики того, що ми поставимо 15%, а з тіні зарплати не вийдуть, тому ми можемо втратити значну дохідну базу".

Причому Яценюк зазначив, що втрати можуть скласти близько 30 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів України затвердив програму своєї діяльності на 2015-2016 роки, основна мета якої - максимально наблизити Україну до членства в Європейському Союзі. Програма передбачає реформу сфери оборони і безпеки, судову реформу, податкову реформу, зміну підходів до управління державним майном, а також низку новацій у соціальній сфері в частині монетизації та адресності пільг.

Крім того, Кабінет міністрів України має намір вже у першому кварталі 2015 року внести зміни в Податковий кодекс і поетапно знижувати ставку єдиного соцвнеску до 15% з 41%, а також вдвічі знизити ставку єдиного податку для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

Запропоновані урядом податкові нововведення обговорюються від вересня поточного року. Зокрема, дискусії щодо ЄСВ ведуться навколо ставки внеску: пропозиція Кабміну - 15%, пропозиція коаліції, зазначена в коаліційній угоді, - 18%. Аналізуючи пропозиції, Державна фіскальна служба наголошувала, що обидві пропозиції несуть ризики податкових втрат для бюджету, однак пропозиція уряду про поетапне зниження ЄСВ до 15% є найбільш прийнятною. У цьому випадку, обсяг втрат складе близько 28,8 млрд грн. Ставка 18% може спричинити дефіцит бюджету не менше 90 млрд грн.

Водночас зниження ставки і вдосконалення адміністрування ЄСВ, за даними ДФС, дозволить роботодавцям економити до 25 млрд грн на рік.

На поточний момент ставка ЄСВ становить 37-41%. Єдиний соцвнесок є одним із головних джерел доходів для бюджету Пенсійного фонду України.

Обсяг надходжень за ЄСВ за 11 місяців поточного року склав 163,4 млрд грн, що становить 102,1% від плану.