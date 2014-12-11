Яценюк хоче набрати нових кредитів, "щоб вижити і не допустити дефолту"

Про це заявив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я публічно заявляю з цієї трибуни, що оскільки від 2010 до 2014 року держборг збільшився вдвічі - від 30 до 70 млрд дол. США, оскільки країна була розграбована і розірвана, оскільки ми перебуваємо у стані російської воєнної агресії, нам дуже складно вийти з цієї кризи самостійно. Скажу по-іншому: без допомоги наших міжнародних партнерів це неможливо зробити», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що уряд зробив усе необхідне для підтримки українців.

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«Ми цього року вичавили все, що могли вичавити. Економіка падає на 7%, промвиробництво - на 10%, а ми збираємо на 5% більше податків. Причому я розумію, що вічно так бути не може. На фіскальному тиску довго не протягнеш. Але треба платити пенсії і зарплати», - сказав Яценюк.

Прем'єр нагадав, що Україна у 2014 році отримала 9 млрд дол. фінансової допомоги, виплативши 14 млрд дол. боргових платежів. «Ми отримали 9 млрд дол. США фінансової допомоги. Велика цифра. 14 млрд дол. віддали - боргів і кредитів. Наступний рік додатково до програми, яка передбачена МВФ, це не ми сказали, це Financial Times написала, необхідно 15 млрд дол.», - наголосив голова уряду.

Причому Яценюк звернув увагу на те, що отримати додаткову допомогу допоможе донорська конференція. «Щоб отримати допомогу, щоб вижити і не допустити дефолту - нам потрібна міжнародна донорська конференція та план відновлення країни, - сказав Яценюк. - Допомогу просто так ніхто не дасть. Для допомоги треба проводити жорсткі реформи, про які всі говорили на виборах. Реформи виписані. Щоб Україна вже у 2016 році вийшла на стабілізацію, нам треба провести жорсткі пакети з бюджету і податків, треба отримати фінансову допомогу та діяти узгоджено. Шансів більше не буде», - резюмував Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, у липні Група високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні прийняла рішення про проведення міжнародної донорської конференції, під час якої країни-донори, у першу чергу G7, а також міжнародні фінансові організації, допоможуть нашій країні підготувати програму економічного розвитку України і знайти кошти на її реалізацію. Конференція на підтримку України може відбутися наприкінці січня - на початку лютого 2015 року.

Постійний представник України при Європейському Союзі, посол Костянтин Єлісеєв зазначив, що зараз ведеться активна підготовка заходу. Як очікується, окремим пунктом порядку денного конференції стануть питання відновлення Донбасу.