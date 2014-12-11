НБУ сьогодні продавав банкам долари по 15,66 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 11 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,6667 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону – 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону – 15,6667 грн за 1 долар», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 12,3 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) – 15,6600 грн/дол.

Читайте такожГривня на закритті міжбанку впала до 16 за доларЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 10 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,6225 грн/дол.

Регулятор із 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

З 28 листопада НБУ ухвалив рішення скоротити обсяг валюти, що продається, з 5 млн дол. до 3 млн дол.