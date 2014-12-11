В банках України проблемні кредити у 2015 році зростуть до 55% - Moody's

Про це йдеться у дослідженні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

За оцінками експертів Moody's, масові кредитні реструктуризації можуть призвести до заниження частки проблемних кредитів.

«Ми очікуємо, що загальний обсяг проблемних кредитів збільшиться до приблизно 55% валових кредитів у 2015 році (від 35% у 2013 р.), у тому числі на 25% за рахунок реструктуризації та на 30% - за рахунок непрацюючих кредитів», - сказано в дослідженні.

Читайте такожMoody's прогнозує падіння ВВП України на 8% цього року і на 2% наступного

Moody's зазначає, що перспективи рекапіталізації банківської системи за рахунок держави чи приватних акціонерів ще не визначені, тому можливе застосування адміністративних заходів для вирішення цього питання.

Також експерти зазначили, що українські банки зіткнулися з відтоком депозитів на тлі політичної невизначеності, причому Національний банк підтримав ліквідність банків і ввів обмеження на зняття депозитів у валюті.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські банки зменшили кількість проблемних кредитів за підсумками 2013 року.

Також повідомлялося, що Національний банк у лютому цього року перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, після чого на тлі політичної невизначеності гривня протягом року знецінилася щодо долара майже у 2 рази.

Коливання курсу спровокували відтік депозитів із банків. За січень-листопад, за статистичними даними НБУ, загальний обсяг депозитів в українських банках у гривні знизився на 14,1% - до 362,9 млрд грн, у валюті - на 29,6%, до 21,7 млрд дол.

Також знецінення гривні знижує платоспроможність українських позичальників. За даними НБУ, частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у січні-жовтні зросла на 3,8 в.п. - до 11,5% наданих кредитів. Експерти оцінюють обсяг проблемних кредитів у банках на початок цього року у 30-40% загального обсягу, оскільки враховують не статистичні дані банків, а реальні обсяги проблемної заборгованості з урахуванням реструктуризації боргів.

За інформацією Національного банку, загальні потреби в докапіталізації банків за результатами проведеного стрес-тестування 35 найбільших фінустанов складають 66 млрд грн. Обсяги необхідної докапіталізації банків за оцінками експертів також більш песимістичні і становлять 170 млрд грн, у тому числі 134 млрд грн для 35 найбільших банків.