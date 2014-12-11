Нацбанк сьогодні знову знизив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 11 грудня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1567.2305 гривні (з 14.00 10 грудня - 1564.6999);

100 євро - 1942.1120 (з 14.00 10 грудня - 1935.3773);

10 російських рублів - 2.8875 (з 14.00 10 грудня - 2.8863).

Читайте такожУ Нацбанку запевняють, що змушені створювати "незручності для учасників ринку"Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 11 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,6667 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 12,3 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,6600 грн/дол.