Новий міністр фінансів заперечує близький дефолт України

"У нас не дефолтний і навіть не переддефолтний стан. Сьогодні це питання в уряді навіть не обговорюється. Хоча ніхто не приховує, що ситуація дуже складна - Україна потребує термінової стабілізації фінансової системи, зокрема банківського сектора", заявила мнистр в інтерв'ю "Фокусу".

Нова міністр фінансів також у цілому позитивно оцінила діяльність попереднього міністра фінансів Олександра Шлапака.

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"Справи мені передавав мій попередник Олександр Шлапак. Можу сказати, що у важких умовах він зі своєю командою зробив дуже багато для того, щоб країна була там, де вона зараз перебуває. Повірте, бюджетний дефіцит менше, ніж 4% ВВП, - це дуже непоганий показник, враховуючи анексію Криму, безперервну війну на сході і, власне, економічну кризу. Думаю, що попередній уряд підготував грунт для початку етапу економічної стабілізації у країні. Все могло бути набагато гірше", - заявила Яресько.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні під час виступу в парламенті заявив, що Україні необхідна додаткова фінансова допомога, "щоб вижити і не допустити дефолту".