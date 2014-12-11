Долар на міжбанку піднявся вище 16 гривень, євро - вище 20

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України в четвер, 11 грудня, на 14:31 знизилися до 15,80/16,07 проти 15,70/16,00 на закриття торгів у середу.

Про це повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні до євро на 14:31 четверга впали до 19,65/20,02 проти 19,48/19,85 на закритті міжбанку в середу.

Котирування гривні до російського рубля знаходяться на значеннях 0,28/0,29.

Читайте такожУ Нацбанку запевняють, що змушені створювати "незручності для учасників ринку"Як повідомляв УНІАН, 11 грудня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1567.2305 гривні (з 14.00 10 грудня - 1564.6999);

100 євро - 1942.1120 (з 14.00 10 грудня - 1935.3773);

10 російських рублів - 2.8875 (з 14.00 10 грудня - 2.8863).