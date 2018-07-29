Де в Україні найвищі зарплати: названі області-лідери з оплати праці

У червні найвища середня зарплата була в Донецькій області. Серед «лідерів» також Київська та Дніпропетровська області.

В Україні у червні найвища середня заробітна плата була в Донецькій області, вона склала 9774 грн.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Facebook.

«Взагалі, середня номінальна зарплата в Україні за червень 2018 року становила 9141 грн, а це у 2,5 рази більше за мінімалку і на 24,2% більше, як торік у червні», - йдеться у повідомленні.

Серед «лідерів» також Київська і Дніпропетровська області, відповідно, з 9481 грн та 9065 грн.

«Статистика свідчить, що найбільше платять в Україні працівникам галузі фармацевтики, фінансових та страхових напрямків, а також працівникам сфери ІТ та телекомунікацій», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні у червні 2018 року збільшилася на 6,3% порівняно з травнем і на 1 липня становила 2,723 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.