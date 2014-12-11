Податкові платежі з Донбасу скоротилися на 73%

Податкові платежі з Луганської і Донецької областей з початку року скоротилися на 11,5 млрд грн, або на 73%, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. При цьому він не назвав абсолютних цифр податкових зборів.

«Через бойові дії за 11 місяців зменшилися надходження до зведеного бюджету по Донецькій і Луганській областях. Показники дуже високі. Порівняно з минулим роком – на 11,5 млрд грн (72,8%), – відзначив Білоус. – По Донецькій області – на 8,7 млрд грн, по Луганській – на 2,8 млрд грн. Хочеться вірити, що наступного року ситуація зміниться, і в цьому регіоні настане мир».

Раніше у ДФС повідомляли, що втрати державного бюджету тільки за митними платежами через війну на сході перевищили 3 млрд грн, при цьому в доларовому еквіваленті тільки в листопаді митниця недоотримала 93 млн дол. платежів.

Читайте такожБюджет України через війну недоотримав 4,4 млрд гривень податківУ свою чергу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначав, що Донецька і Луганська області забезпечували до 20% економічного і виробничого потенціалу країни, тому війна в цьому регіоні позбавила Україну 20% доходів, 20% валютної виручки.

Україна веде антитерористичну операцію в окремих районах Луганської і Донецької областей з квітня поточного року.