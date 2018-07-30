Apple може постраждати від введення Трампом нових мит на китайські товари - ЗМІ

Apple може бути вимушена підняти ціни в США, щоб компенсувати підвищені мита, або прийняти удар за показниками прибутковості.

Найдинамічніший сектор продукції Apple, який включає в себе розумні годинник і колонки Apple Watch і HomePod і навушники AirPods, ризикує постраждати від останньої пропозиції президента США Дональда Трампа ввести 10-процентні мита на китайські товари на суму $200 млрд. Про це пише Financial Times.

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Як передає РБК, основна продукція компанії, iPhone і комп'ютери Mac, поки що виведені з-під дії запропонованих тарифів. «Apple може бути вимушена підняти ціни в США, щоб компенсувати підвищені мита, або прийняти удар за показниками прибутковості», — відзначає газета. Під нові мита можуть потрапити і розумні колонки конкурентів Apple, це пристрої компаній Amazon, Google і Sonos.

Підвищення градуса риторики між США і Китаєм - це один з найбільших ризиків для вартості акцій Apple протягом всього часу до презентації нового iPhone, посилається FT на записку аналітиків Morgan Stanley.

Як повідомлялося раніше, Трамп пригрозив ввести 10-процентні мита на китайські товари на суму $200 млрд у червні. До цього США ввели 25-відсоткові тарифи на китайські товари на суму $50 млрд, Пекін відповів на це дзеркальними заходами. Трамп пояснював, що введе нові мита, «якщо Китай відмовиться змінити свої дії, а також якщо продовжить наполягати на просуванні нових мит, про яких нещодавно оголосив».