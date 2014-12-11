Кабмін доопрацює закон про ПДВ-рахунки, тому що "перетиснув" деякі моменти - Яценюк

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи у Верховній Раді.

«Для того, щоб з бюджету не вимивали сотні мільйонів і мільярди податку на додану вартість, у 2015 році запрацює ефективна система електронного адміністрування ПДВ», - сказав Яценюк.

Прем'єр-міністр заявив, що закон повинен набути чинності, але наголосив, що він потребує доопрацювань, які будуть внесені, відповідно до вимог представників бізнесу.

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«Ми внесемо зміни в цей закон. Ми провели десятки зустрічей із представниками малого, середнього та великого бізнесу. Необхідно дещо відполірувати. ...Я згоден, що під час прийняття (закону - УНІАН) 4 місяці тому, там «перетиснули» деякі моменти. Наприклад, щоб «загнати» на спеціальні рахунки адміністрування ПДВ близько 30 млрд грн. Я усвідомлюю, що це нереально. Тому цю норму ми знімемо і ще 4 норми, які нас попросив зняти бізнес, для того, щоб закон працював ефективно», - повідомив Яценюк.

Прем'єр-міністр зазначив, що головним принципом прийняття закону є усунення фіктивних схем відшкодування ПДВ та автоматизація відшкодування податку його платникам.

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Прем'єр запропонував відшкодовувати ПДВ лише законослухняним платникам податків.

«Хто хоче займатися тіньовими схемами - тому просто не відшкодують ПДВ», - заявив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, введення в Україні електронних ПДВ-рахунків передбачене нормами Податкового кодексу.

Вони узгоджені із ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом. Згідно з ухваленим рішенням, від 1 січня 2015 року підприємці-платники ПДВ будуть в автоматичному режимі надсилати податкові платежі на спеціальні казначейські електронні рахунки, а потім вони будуть списані до бюджету. Як стверджують у Державній фіскальній службі, це дозволить виключити будь-які махінації з ПДВ, обсяг яких, за даними ДФС, лише у 2013 році становив близько 70 млрд грн.

Підприємці неодноразово критикували цю ініціативу і пропонували скасувати її. Вимога про скасування ПДВ-рахунків прописана в Коаліційній угоді, підписаній усіма фракціями - учасниками більшості Верховної Ради. Також у парламенті зареєстровано законопроект про скасування ПДВ-рахунків.

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики запропонував уряду і парламенту відстрочити введення ПДВ-рахунків до 1 липня 2015 року для проведення тестування системи адміністрування ПДВ.