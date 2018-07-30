Понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку - Гройсман

Станом на 27 червня частка ринку Європейського Союзу для торгівлі України досягла 42%.

Понад 10 тисяч українських компаній вже працюють на європейському ринку.

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Про це у своєму мікроблозі Twitter написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, Україна впевнено нарощує обсяг взаємної торгівлі з Європейським Союзом.

"Уже більш як 10 000 українських компаній, що працюють на європейському ринку", - написав Гройсман.

🇺🇦🇪🇺️ ️Євросоюз – ринок номер один для українського експорту. Ми впевнено нарощуємо обсяг взаємної торгівлі. Вже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку. #експортуйpic.twitter.com/SR41HOufFn — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 29 липня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента України Петра Порошенка, станом на 27 червня частка ринку Європейського Союзу для торгівлі України досягла 42%.