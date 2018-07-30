Понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку - Гройсман

11:06, 30 липня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це у своєму мікроблозі Twitter написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, Україна впевнено нарощує обсяг взаємної торгівлі з Європейським Союзом.

"Уже більш як 10 000 українських компаній, що працюють на європейському ринку", - написав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента України Петра Порошенка, станом на 27 червня частка ринку Європейського Союзу для торгівлі України досягла 42%.

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Теги: #експорт в ЄС#ЗВТ з Євросоюзом