Держбюджет України пішов у мінус майже на 10 мільярдів

Роком раніше держбюджет був зведений з профіцитом 29 млрд грн.

Державний бюджет України за січень-червень 2018 року виконано з дефіцитом на рівні 9,782 млрд грн проти 29,032 млрд грн профіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, зведений бюджет за цей період виконано з профіцитом на рівні 10,402 млрд грн, що в 5 разів нижче від профіциту за аналогічний період попереднього року в розмірі 52,142 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за 2017 рік виконано з дефіцитом на рівні 47,850 млрд грн, що в 1,5 разу нижче від показника за попередній рік.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.