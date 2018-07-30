Українським військовим обіцяють підвищити зарплати: коли і на скільки

Міноборони планує двічі підвищити грошове забезпечення військових - цього і наступного року. Це потребує додаткового фінансування з бюджету у другому півріччі 2018 року в сумі 4,5 млрд грн.

Міністерством оборони прийнято рішення щодо підвищення грошового забезпечення з 1 жовтня, що потребує додаткового фінансування з бюджету у сумі 4,5 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Ukrainian Military Pages, відповідний лист за підписом міністра оборони Степана Полторака направлений прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

Як зазначається, недостатній рівень грошового забезпечення є основною причиною звільнення з лав Збройних сил України після закінчення контракту (36% опитуваних). Всього з січня по червень звільнилося 11 тис. офіцерів та контрактників, що мали військовий досвід, ще 18 тис. має звільнитися до кінця 2018 року.

"На початку 2016 року мінімальне грошове забезпечення військових становило 7 тис. грн. На той час це була досить значна сума, яка становила близько 5 розмірів мінімальної заробітної плати та майже 1,6 розміру середньої зарплати по країні. Після підвищення соціальних стандартів з 1 січня 2017 року, відповідні співвідношення становили 2,2 та 0,89 рази, що призвело до погіршення матеріального стану військовослужбовців. Це спровокувало відтік військовослужбовців – підготовлених фахівців, на підготовку яких вже були витрачені великі кошти. Грошове забезпечення військовослужбовця першого року служби складає 7,5 тис. грн при середній зарплаті по країні 8,7 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Тому, як зазначається, з метою збереження кадрового потенціалу та залучення на військову службу в Міністерстві оборони опрацьовується питання щодо збільшення з 1 жовтня цього року мінімального грошового забезпечення: рядовому складу – до 9 тис. грн; офіцерському складу – до 15,3 тис. грн.

"За таких умов, для виплати грошового забезпечення у другому півріччі 2018 року потрібен додатковий фінансовий ресурс у сумі 4,5 млрд грн, що необхідно врахувати під час доопрацювання показників видатків держбюджету на 2018 рік", - зазначається в повідомленні.

Крім того, підготовлено й інше рішення – Планом управління і розвитку Збройних сил України передбачено у 2019 році підняти базовий рівень грошового забезпечення до рівня: військовослужбовець за контрактом першого року служби у військовому званні «солдат», на посаді з другим тарифним розрядом – 15 тис. грн; підвищення рівня грошового забезпечення всіх інших військовослужбовців буде здійснене пропорційно, у залежності від військового звання, займаної посади, вислуги років тощо.