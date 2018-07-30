Іранський ріал знецінюється щодо долара на тлі кризи та повернення санкцій США

На чорному ринку 29 липня за долар давали 112 тисяч ріалів, хоча днем раніше обмінний курс становив 98 тисяч ріалів за долар.

В Ірані триває девальвація національної валюти – ріала. На чорному ринку 29 липня за долар давали 112 тисяч ріалів, хоча днем раніше обмінний курс становив 98 тисяч ріалів за долар.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на агентство Associated Press.

Офіційний курс нині становить 44 тисячі 70 ріалів за долар порівняно з 35 тисячами 186 ріалами за одиницю американської валюти на початку року.

Це відбувається на тлі економічної кризи в країні та невідворотного повернення американських санкцій, які були скасовані в межах ядерної угоди 2015 року між Тегераном та світовими державами.

Сполучені Штати мають намір відновити всі скасовані раніше санкції в два етапи – 6 серпня та 4 листопада, що змушує багато іноземних фірм припинити співпрацю з Іраном.