Російський рубль прискорив падіння після підвищення ключової ставки Центробанком

ЦБ РФ підкреслив, що в разі подальшого посилення інфляційних ризиків Банк Росії продовжить підвищення ключової ставки.

За оцінкою на 8 грудня, річний темп приросту споживчих цін становив 9,4%.

Це вже п'яте підвищення ключової ставки з початку року - в результаті вона зросла з 5,5% до 10,5% річних.

На минулому засіданні ради директорів ЦБ 31 жовтня регулятор прийняв рішення різко підвищити ставку - на 1,5 п.п. до 9,5% - на тлі зростання інфляційних очікувань, падіння цін на нафту і девальвації рубля.

За минулі півтора місяця дія всіх цих факторів посилилася. Річна інфляція зросла з 8,4% до 9,4%, вартість нафти марки Brent впала з 86 доларів за барель до 64,8 долара за барель, а офіційний курс рубля до долара знизився на 25%. Регулятор підкреслює, що посилення грошово-кредитних умов не компенсує вплив проінфляційних факторів.

Читайте такожДатські економісти прогнозують можливий дефолт Росії у 2015 роціЯк пише Прайм, підйом ключової ставки Центробанку не зміг підтримати рубль. Курси долара і євро оновили максимуми на тлі здешевлення нафти. Інвестори очікували від ЦБ більшого, констатують економісти: більш різкого підвищення ставки або підключення додаткових інструментів впливу на ринок. На валютні спекуляції вже звернув увагу Слідчий комітет, запропонувавши ввести за це кримінальну відповідальність.

Після оголошення ЦБ про підвищення ставки, що визначає вартість грошей для комерційних банків, з 9,5% до 10,5%, курс долара підскочив на 60 копійок - до 55,45 рубля, євро зріс на 74 копійки - до 68,99 рубля. Через півтори години курс долара опустився нижче 55 рублів. Але так інвестори відреагували на зростання вартості нафти Brent вище 65 доларів за барель, а не на ключову ставку.