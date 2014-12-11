У Нацбанку пояснюють, що курс гривні коливатиметься й наступного року

Курс гривні у 2015 році коливатиметься, але це не означає девальвацію, і тому ризик зміни курсу валют потрібно хеджувати, повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на слова начальника управління валютних операцій і аналізу фінансових ринків НБУ Сергія Пономаренко.

Пономаренко пояснив, що перехід до політики плаваючого курсу, а в майбутньому - до інфляційного таргетирування, означає, що обмінний курс більше не буде фіксованим.

«Основний прогноз на 2015 рік - курс коливатиметься, але це не означає девальвацію, а тому ризик зміни курсу валют потрібно хеджувати», - сказав він.

Представник Нацбанку нагадав, що основними чинниками формування курсу гривні до іноземних валют у 2014 році стали накопичені за попередні роки економічні дисбаланси, несприятлива зовнішня кон'юнктура, торговельна війна з Росією, руйнування виробничих потужностей і торгових зв'язків у результаті зовнішньої агресії, а також психологічні чинники.

Читайте такожДолар на міжбанку піднявся вище 16 гривень, євро - вище 20Щодо інструментів хеджування валютних ризиків - Пономаренко запропонував використовувати форвардні і ф'ючерсні контракти (з фіксацією цін і умов майбутньої купівлі-продажу активу при укладенні контракту), валютні ОВДП, облігації з індексованою вартістю, розрахункові форварди (NDF).

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у лютому цього року перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і, в результаті, гривня з початку року знецінилася до долара США за офіційним курсом майже удвічі, до 15,65 грн/дол. з 7,99 грн/дол.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже утричі - до близько 5 з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже удвічі, до 8 грн/дол.

Експерти вважають, що імпортери і експортери можуть понизити негативний вплив різких стрибків валютного курсу на свій бізнес за допомогою валютних деривативів, до яких належать форвардні і ф'ючерсні контракти.

У листопаді цього року Нацбанк повідомив, що має намір дозволити фондовим біржам торгувати валютними безпоставочними ф'ючерсами як інструментом хеджування валютних ризиків.

У грудні Нацбанк постановою №793 затвердив порядок узгодження типових (зразкових) форм деривативів для торгівлі ними на фондових біржах.