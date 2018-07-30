Гривня продовжує втрачати позиції

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,73/26,76 грн/дол.

У понеділок, 30 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,73/26,76 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку з відкриття торгів котирування гривні до долара не змінилися.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 31,21/31,24 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4218/0,4223 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,7457 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 248 угод на суму 118,1 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,74 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,09/31,12 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4243/0,4249 грн/рубль.