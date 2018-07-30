В українських банках стало менше проблемних кредитів

13:38, 30 липня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Обсяг таких кредитів на початок липня скоротився до 626 мільярдів гривень.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок липня скоротився до 626,1 мільярда гривень з 628,3 мільярда гривень на початок червня.

Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 мільярдів гривень.

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Теги: #банківська система#проблемні кредити