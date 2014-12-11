Нацбанк у середу видав банкам 3,3 мільярда рефінансування

Національний банк України 10 грудня надав банкам рефінансування на суму 3,269 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 5,540 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 12 банкам на 1 день під 17,5% річних на 2,269 млрд грн, 13 банкам на 44 дні під 19,5% річних на 1 млрд грн.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 3,830 млрд грн 12 банкам під 7,5% річних на один день, на 1,5 млрд грн 3 банкам на 7 днів під 11,0% річних, на 210 млн грн 2 банкам на 14 днів під 11,5% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку в порівнянні з попереднім торговим днем зріс до 7,240 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 24,1%, у т. ч. за кредитами овернайт - 23,1% річних.

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