Міжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на $4,3 млрд

Міжнародні резерви Росії за станом на 5 грудня склали $416,2 млрд проти $420,5 млрд на 28 листопада, передає «Газета.Ru» з посиланням на Центробанк РФ.

Отже, резерви за тиждень скоротилися на $4,3 млрд, або на 1,02%. Тижнем раніше зростання резервів склало $0,1 млрд.

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