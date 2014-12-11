Центробанк РФ підвищив прогноз відтоку капіталу в 2015 році до $120 млрд
16:45, 11 грудня 2014Фінанси
0
Між тим, за прогнозом Мінекономрозвитку РФ, вже в 2014 році відтік капіталу може скласти до 120 млрд дол.
У Росії погіршили прогноз відтоку капіталу в 2015 році / Фото УНІАН
ЦБ РФ підвищив прогноз відтоку капіталу в 2015 році до 120 млрд доларів з 99 млрд доларів, заявила глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна, передає ПРАЙМ.
Читайте такожBloomberg: Становище Росії погіршується, країні загрожує рецесія, банки в «паніці»В середині листопада ЦБ РФ підвищив прогноз на 2014 рік по відтоку - з 90 млрд доларів до 128 млрд доларів.
За останніми прогнозами Мінекономрозвитку, відтік капіталу з РФ в 2014 році може скласти від 90 млрд до 120 млрд доларів. За перше півріччя 2014 року відтік досяг 74,6 млрд доларів, з них у першому кварталі - 48,8 млрд доларів, у другому - 25,8 млрд доларів.
Читайте такожСвітовий банк знову погіршив прогноз по ВВП Росії
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter