Центробанк РФ підвищив прогноз відтоку капіталу в 2015 році до $120 млрд

ЦБ РФ підвищив прогноз відтоку капіталу в 2015 році до 120 млрд доларів з 99 млрд доларів, заявила глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна, передає ПРАЙМ.

Читайте такожBloomberg: Становище Росії погіршується, країні загрожує рецесія, банки в «паніці»В середині листопада ЦБ РФ підвищив прогноз на 2014 рік по відтоку - з 90 млрд доларів до 128 млрд доларів.

За останніми прогнозами Мінекономрозвитку, відтік капіталу з РФ в 2014 році може скласти від 90 млрд до 120 млрд доларів. За перше півріччя 2014 року відтік досяг 74,6 млрд доларів, з них у першому кварталі - 48,8 млрд доларів, у другому - 25,8 млрд доларів.

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