Кабмін направив до бюджету майже 18 мільярдів дивідендів "Нафтогазу" за 2017 рік

Також Кабмін визначив графік виплати дивідендів до держбюджету.

Кабінет Міністрів направив 45%, або 17,7 мільярда гривень від раніше нерозподіленого чистого прибутку Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за 2017 рік в державний бюджет.

Читайте також"Нафтогаз" перерахував до держбюджету 8 мільярдів дивідендів

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №535-р від 26 липня.

Згідно з розпорядженням, всі дивіденди мають бути перераховані до держбюджету не пізніше 25 грудня 2018 року.

Зокрема, в липні-вересні 500 мільйонів гривень щомісяця (разом 1,5 мільярда гривень), не пізніше 30 листопада - ще 8,099 мільярда гривень і не пізніше 25 грудня - ще 8,099 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,4 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.