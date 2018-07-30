Fitch підтвердило рейтинг Одеси на рівні "В-"

Прогноз по рейтингу - стабільний.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента щодо міста Одеси на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.

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Як говориться в повідомленні агентства, рейтинги міста обмежені суверенним рейтингом України.

Разом з тим Fitch зазначає позитивні очікування щодо збереження містом хороших операційних результатів у середньостроковій перспективі, при цьому прямий борг Одеси в середньостроковій перспективі залишатиметься на низькому рівні.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у жовтні 2017 року підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній та національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.