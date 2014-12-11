Офіційний курс євро в Росії вперше перевищив 69 рублів на тлі зниження світових цін на нафту. Євро піднявся до позначки 69,29 рубля, додавши 1,04 копійки.

Про це повідомляється на сайті Центробанку РФ, передає lenta.ru. В наступні хвилини європейська валюта відскочила на 20-30 копійок.

Офіційний курс долара злетів до 55,8 рублів, що на 95 копійок вище показників минулого закриття. Експерти пов'язують цей стрибок з падінням цін на нафту Brent до рівня 64 долара за барель.

Читайте такожРосійський рубль прискорив падіння після підвищення ключової ставки Центробанком10 листопада Центробанк скасував регулярні інтервенції та коридору бівалютного кошика. Таким чином регулятор фактично оголосив про перехід до плаваючого курсу рубля.

7 листопада ЦБ заявив про готовність підтримати рубль завдяки збільшенню в будь-який момент валютних інтервенцій, а також використовуючи інші наявні в його розпорядженні інструменти фінансового ринку.