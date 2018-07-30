ЄБА закликає Раду ввести електронне "єдине вікно" на митниці

Закон дозволить скоротити кількість контролюючих органів на митниці і зменшить час митного оформлення товарів.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала депутатів прийняти максимально оперативно законопроект з електронізації процедур митного оформлення через механізм "єдиного вікна", а також оптимізації та спрощення митних процедур з правками президента Петра Порошенка.

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Про це йдеться в повідомленні асоціації.

ЄБА зазначила, що закон дозволить скоротити кількість контролюючих органів на митниці, зробить процедури оформлення на митниці зрозумілими і передбачуваними, зменшить час митного оформлення товарів.

Асоціація нагадала, що відповідний законопроект "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України із запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" було накладено вето президента, оскільки в ньому була поправка, відповідно до якої спеціальні вагони для перевезення зерна були віднесені до техніки і обладнання для агропромислового комплексу, на придбання яких сільськогосподарським товаровиробникам надається державна підтримка за рахунок коштів державного бюджету України.

"Наша Асоціація підтримує основну ідею законопроекту. Шкода, що через деякі правки, які були внесенні до цього закону під час останнього голосування у ВРУ, прийняття його дещо затягується. В даному випадку вето президента зрозуміло. Разом з тим питання оптимізації контрольних процедур та прозорості на митниці стає дедалі актуальнішим для бізнесу, щоб відкрито і якісно працювати. І я дуже сподіваюся, законопроект вдасться прийняти максимально оперативно", - цитуються в повідомленні слова виконавчого директора Європейської Бізнес Асоціації Анни Дерев'янко.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада прийняла закон про електронізацію процедур митного оформлення через механізм "єдиного вікна", а також оптимізацію та спрощення митних процедур. Закон регламентує функціонування єдиного сайту з електронними документами для контролюючих органів, скасовує необхідність подання паперових скан-копій документів, а також вводить обмеження часу для проведення контролю митними органами.

27 липня президент повернув закон з пропозиціями до парламенту. У пропозиціях голова держави зазначив, що поданий на підпис закон є надзвичайно важливим, і підтримав необхідність запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.

Разом з тим президент зазначив, що окремі положення закону не можуть бути підтримані, зокрема мова йде про виправлення, якою передбачається надання держпідтримки аграріям на придбання вагонів для перевезення зерна.