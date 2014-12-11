Фонд гарантування виключив банк «Золоті ворота» зі свого реєстру

Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії і ліквідації 4 грудня. Ліквідатором банку призначено Валерія Єрмака терміном на 1 рік - до 4 грудня 2015 року включно.

Вимоги кредиторів банку для їх задоволення за рахунок коштів від продажу майна приймаються протягом 30 днів з дня публікації в газеті «Голос України» оголошення про відкликання ліцензії і ліквідації банку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідації банку «Золоті ворота», оскільки його акціонери не скористалися наданою можливістю відновлення роботи і не виконали вимоги НБУ із забезпечення фінансової підтримки фінустанови.

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Довідка УНІАН. Банк «Золоті ворота» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за розміром активів.

За інформацією НБУ, основними власниками банку є Яків Кузнєцов з часткою 19,15%, Вадим Вишневський - 12,19% і Євген Черняк - 10,07%.