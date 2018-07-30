В НБУ назвали причини девальвації гривні в липні

Серед причин нещодавнього знецінення гривні - купівля валюти імпортерами, відшкодування ПДВ та виплати нерезидентам за держоблігаціями.

Знецінення гривні до долара США в липні майже на 50 копійок за офіційним курсом обумовлено зростанням попиту на валюту на безготівковому ринку під впливом короткострокових факторів, включаючи купівлю валюти імпортерами, відшкодування ПДВ та виплати нерезидентам за гривневими облігаціями внутрішньої держпозики.

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Таку думку висловив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"З одного боку, попит зумовили імпортери, купуючи іноземну валюту. З іншого - додатковий попит стимулювала гривня, яка надійшла на ринок у результаті відшкодування ПДВ і виплат нерезидентам за гривневими ОВДП", - пояснив він.

При цьому, як зазначив Данилишин, відшкодування ПДВ має двоякий вплив на валютний ринок, оскільки ці кошти частково спрямовуються на купівлю валюти експортерами, а також використовуються експортерами як оборотні кошти, знижуючи необхідність "закладу" валютної виручки в Україну.

Також він нагадав, що певне знецінення гривні напередодні осені було і в минулі роки, хоча і відбувалося дещо пізніше, ніж зараз.

"З метою запобігання різких змін обмінного курсу гривні, Національний банк готовий і виходить на валютний ринок України з інтервенціями з продажу іноземної валюти і робив це минулого тижня", - додав Данилишин.

Довідка УНІАН. У понеділок, 30 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,83/26,87 гривні/долар, до закриття торгів гривня подешевшала до долара на 11 копійок.