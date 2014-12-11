Перший заступник голови МВФ відвідає Україну наступного тижня

Перший заступник голови ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон приїде до України наступного тижня для зустрічі з представниками влади і оцінки економічної ситуації в Україні, повідомив на брифінгу у Вашингтоні заступник голови Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Уїльям Мюррей.

«Девід Ліптон має намір відвідати Україну. Найімовірніше, наступного тижня – поки у нас немає точної дати його приїзду. Мені не хотілося б давати попередні оцінки і прогнози результатів його візиту, але він зустрінеться з властями, і вони обговорять економічну ситуацію в країні», - сказав Мюррей.

При цьому він відмовився прокоментувати можливість перегляду програми співпраці між Україною і МВФ і збільшення загального обсягу кредитування економіки нашої країни – у зв'язку з приїздом Ліптона, а також у зв'язку із запланованою на січень 2015 року міжнародною донорською конференцією.

«Ми не коментуватимемо питання виділення додаткових коштів. Зараз місія МВФ працює в Україні, і їх робота не пов'язана з візитом Ліптона. Ми говоримо про те, як фінансуватиметься чинна програма в горизонті наступних 12 місяців. Проте частина фахівців місії в рамках своєї роботи дійсно оцінюють фінансові потреби України, і вони представлять свою оцінку, – сказав Мюррей. – Ми також не маємо у своєму розпорядженні інформації щодо будь-яких пакетів додаткової фінансової допомоги Україні і не знаємо, які переговори ведуть країни-донори про фінансову допомогу Україні».

Читайте такожЯценюк хоче набрати нових кредитів, "щоб вижити і не допустити дефолту"Як повідомляв УНІАН, 9 грудня до Києва на запрошення уряду приїхала місія МВФ для продовження переговорів з виконання програми співпраці, затвердженої у квітні поточного року загальним обсягом 17 млрд дол. У рамках виконання програми Україна вже одержала два транші коштів – у травні і вересні – загальним обсягом 4,6 млрд дол. Завдання нинішньої місії фонду – оцінити економічну ситуацію в країні і обговорити можливості отримання Україною третього і четвертого програмних траншів загальним обсягом близько 2,7 млрд дол. Транш буде виділено за рішенням Ради директорів фонду, засідання якого відбудеться наприкінці грудня – на початку січня 2015 року.

Водночас, у світлі поточних економічних тенденцій Україна запропонувала МВФ розширити програму співпраці. В уряді не називають суми необхідних додаткових асигнувань, проте британське видання Financial Times з посиланням на оцінку МВФ повідомило про те, що Україні для запобігання фінансовому колапсу у 2015 році буде потрібно близько 15 млрд дол. додаткової фінансової допомоги. Кошти можуть бути частково виділені по лінії МВФ, а частково – шляхом залучення кредитів і грантів урядів західних країн.