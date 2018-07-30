Курси від Нацбанку: долар подешевшає, а євро подорожчає
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 31 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2675,5214 (30 липня – 2676,1506)
100 EUR – 3126,0792 (30 липня – 3111,0251)
10 RUR – 4,2617 (30 липня – 4,2497)
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Як повідомляє УНІАН, 30 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,83/26,87 гривні/долар.
До закриття торгів гривня впала до долара на 11 копійок.
Котирування гривні відносно євро знаходяться на рівні 31,37/31,42 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4243/0,4249 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,7552 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 500 угод на суму 291,90 мільйона доларів.