Гривня закрила міжбанк на позначці 16,06 за долар

У середу, 11 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів знизилися до 15,76/16,06 грн/дол. проти 15,70/16,00 грн/дол. на відкритті торгів.

Читайте такожДолар на міжбанку піднявся вище 16 гривень, євро - вище 20Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку проходили неактивно.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,53/19,90 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2835/0,2892 грн/рубль.

Читайте такожУ Нацбанку пояснюють, що курс гривні коливатиметься й наступного рокуЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 15,7670 грн/дол., на цю годину було укладено 188 угод на 182,29 млн дол.