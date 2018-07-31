Профіцит платіжного балансу України скоротився в 3,4 рази

У червні платіжний баланс було зведено з незначним профіцитом.

Платіжний баланс України за січень-червень 2018 року зведений з профіцитом 307 мільйонів доларів, що в 3,4 рази нижче профіциту за аналогічний період 2017 року на рівні 1,049 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в червні платіжний баланс зведений з незначним профіцитом на рівні 23 мільйонів доларів.

Поточний рахунок мав негативне сальдо на рівні 125 мільйонів доларів у червні, 613 мільйонів доларів з початку року.

Приплив за фінансовим рахунком становив 148 мільйонів доларів у червні і 922 мільйонів доларів з початку року.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становив 2,566 мільярда доларів, що вдвічі вище профіциту за 2016 рік, при цьому баланс був зведений з профіцитом третій рік поспіль.