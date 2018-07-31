Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс на чверть

У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 27%.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-червні 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 3,806 мільярда доларів, що на 23,7% вище дефіциту за аналогічний період 2017 року на рівні 3,078 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за вказаний період зріс на 26,8% - до 4,277 мільярда доларів, профіцит зовнішньої торгівлі послугами - в 1,6 рази, до 471 мільйона доларів.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом в 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.

Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами України у 2017 році в 6,848 мільярда доларів, що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.