ДФС похвалилася додатковими 3 мільярдами, отриманими від контрабанди

За час реалізації експериментального проекту по боротьбі з контрабандою, з 21 червня по 30 липня, до держбюджету України перераховано майже 37,5 млрд грн митних платежів.

Додаткові надходження до державного бюджету від здійснення заходів по боротьбі з контрабандою на митницях України в липні становили понад 3 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, в липні до держбюджету митниці перерахували 29,7 млрд грн, що на 3,8 млрд грн більше, ніж у липні 2017 року, і на 3,2 млрд грн більше, ніж у червні.

За даними ДФС, за час реалізації експериментального проекту по боротьбі з контрабандою, з 21 червня по 30 липня, до державного бюджету перераховано майже 37,5 млрд грн митних платежів. Порівняно з відповідним періодом минулого року фактичні надходження зросли на 18%, або майже на 6 млрд гривень.

«Збільшення надходжень - не єдиний результат боротьби з «тінню». Завдяки зменшенню «сірих» товарних потоків збільшується частка ринку, яку займають легальні імпортери. Перекриваючи шлях нелегальному імпорту, ми створюємо умови для інвестицій у розвиток українського виробництва. Тому, результатом нашої боротьби з контрабандою є не тільки наповнення бюджету, а нові робочі місця і зростання економіки», - цитуються в повідомленні слова в. о. голови ДФС Мирослава Продана.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбу з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), яка частинами переносить партію товару в якості ручної поклажі; підміна документів на товар, що робить його дешевшим за реальну вартість; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом «Євро-4». Крім того, голова уряду повідомив про кричущий випадок «чорного» імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить в нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити в бюджет близько 100 млрд грн.