Названі строки максимального знецінення гривні

Експерт зазначив, що гривня - це сезонна валюта, курс якої страдиционно "просідає" восени.

Девальвація гривні за останній тиждень не була несподіванкою, ослаблення нацвалюти можна було спрогнозувати і кілька місяців тому огляду майбутнього погашення великого обсягу держоблігацій, що належали іноземцям.

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Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook фахівець відділу продажу боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

"Гривня ослабла за останній тиждень. І це не було несподіванкою. Що минулого тижня гривня буде під тиском можна було сказати місяць тому, два місяці і навіть півроку тому. Чому виник тиск? Великий обсяг погашення державних облігацій, які належали іноземцям. Вони увійшли в ці папери на початку року, заробили на сезонному зміцнення гривні і отримали високий український відсоток, і тепер фіксують прибуток. Погашення було плановим і відбулося 25 липня. У підсумку, вони конвертували в долари свої чесно зароблені гривні. На валютному ринку це створило дисбаланс, в результаті гривня ослабла", - йдеться в повідомленні.

Експерт зазначає, що питання лише в тому, чи бачимо ми вже зараз початок цього сезонного ослаблення або гривня ненадовго зміцниться перед тим, як знову почати зниження через пару тижнів. Але це питання не має сенсу, тому що результат все одно один і той самий. У вересні-грудні ми побачимо слабку гривню. А коливаннями в серпні можна знехтувати.

"Іноземці, які купують українські держоблігації, спочатку стали тригером початку зміцнення гривні, коли купували папери в січні-лютому, а тепер запустили процес ослаблення нацвалюти. Кожен раз вони просто вносили дисбаланс в усталену систему попиту та пропозиції на валютному ринку України. Фактично, виступили як глобальне потепління, фактором зсуву сезонів. Сезонне зміцнення почалося трохи раніше, але точно також раніше може початися і сезонне ослаблення. Самі руху гривні не є чимось трагічним. Внутрішньо річні коливання можуть сягати до 10%, але по факту курс практично не змінюється. Ми бачили в січні курс 28,8, базовий прогноз на кінець року включає в себе курс на рівні 29,0-29,5. Зміни незначні. Просто треба порівнювати подібні, і не протиставляти курс літа до зими, а порівнювати січень з січнем. І тоді ніякої "Зради" знайти не вдасться", - підкреслює він.

Жодної "Зради" на валютному ринку не буде за умови співпраці з МВФ. Це звичайно ж ключовий фактор. Якщо не буде траншу, і можна буде говорити вже не про сезонні фактори. І про курс, який значно виходити за межі базових сценаріїв. Але тут має перемогти здоровий глузд.