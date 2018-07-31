НБУ заявив, що готовий "рятувати" гривню від різкого падіння

З початку минулого тижня НБУ продав на ринку 148 мільйонів доларів.

Національний банк України продовжує уважно стежити за станом валютного ринку та в разі необхідності готовий і надалі згладжувати надмірні коливання шляхом проведення інтервенцій.

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Як говориться в коментарі регулятора, переданому УНІАН, для згладжування валютних коливань НБУ неодноразово виходив на міжбанківський валютний ринок з валютними інтервенціями, і з початку минулого тижня продав на ринку 148 мільйонів доларів США.

Крім того, сьогодні Нацбанк продав 28,1 мільйона доларів за ціною відсікання 26,86 гривні/долар.

З початку липня чистий продаж валюти регулятором на міжбанківському валютному ринку становить близько 63 мільйонів доларів.

"Курсові коливання, які ми спостерігаємо другий тиждень, спричинені рядом факторів. Зокрема, це активне проведення компаніями операцій з перерахування дивідендів за кордон (з початку липня з цією метою було куплено майже 300 мільйонів доларів США) і вихід нерезидентів із ОВДП (з початку липня обсяг ОВДП у портфелях нерезидентів скоротився майже на 1,3 мільярда гривень)", - пояснили в НБУ.

Крім того, як зазначив регулятор, на курсову динаміку минулого тижня також вплинули значні обсяги повернення ПДВ наприкінці місяця, що значно знижує обсяг вільного продажу валюти, а також зростання попиту на готівкову валюту, зокрема, з боку тіньового аграрного сектора у зв'язку з початком сезону.

Раніше глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин пояснив знецінення гривні до долара США в липні майже на 50 копійок за офіційним курсом зростанням попиту на валюту на безготівковому ринку під впливом короткострокових факторів, включаючи купівлю валюти імпортерами, відшкодування ПДВ та виплати нерезидентам за гривневими облігаціями внутрішньої держпозики.

Довідка УНІАН. У вівторок, 31 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,85/26,88 гривні/долар, що відповідає відкриття торгів.