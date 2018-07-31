Скільки грошей відмили в Україні: Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 300 мільярдів

За півроку в рамках розслідувань корупційних злочинів до правоохоронних органів направлено матеріали на 276,5 млрд грн.

Державна служба фінансового моніторингу України за результатами фінансових розслідувань у першому півріччі 2018 року передала до правоохоронних, податкових та антикорупційних органів 438 матеріалів про підозрілі фінансові операції на загальну суму 297,1 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті служби, у рамках розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, у тому числі екс-президентом Віктором Януковичем і пов'язаними з ним особами, в першому півріччі до правоохоронних органів направлено 133 матеріали на суму 276,5 млрд грн.

Також за цей період Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 37 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму та сепаратизму, і заблокував кошти на загальну суму 10,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба фінансового моніторингу України за результатами фінансових розслідувань у 2017 році передала до правоохоронних органів 712 матеріалів про підозрілі фінансові операції на суму 59,4 млрд грн.