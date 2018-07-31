Гривня дешевшає: долар впритул підійшов до психологічної позначки

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 26,92/26,97 грн/дол.

У вівторок, 31 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,92/26,97 грн/дол.

Читайте такожНБУ заявив, що готовий "рятувати" гривню від різкого падіння

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, до закриття торгів гривня опустилася до долара на 10 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,51/31,57 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4243/0,4249 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8667 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 578 угод на суму 442,08 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2686.6717 (31 липня – 2675.5214)

100 EUR – 3153.0779 (31 липня – 3126.0792)

10 RUR – 4.3090 (31 липня – 4.2617)

Як повідомляв УНІАН,у понеділок, 30 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,83/26,87 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,37/31,42 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4243/0,4249 грн/рубль.