МВФ закликав донорів активізуватися і надати Україні допомогу

Про це на брифінгу повідомив представник МВФ Вільям Мюррей, передає Deutsche Welle.

"Це дійсно важливо, щоб донорське співтовариство активізувалося і надало фінансування Україні", - заявив Мюррей.

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Він також повідомив, що перший заступник директора-розпорядника організації Девід Ліптон ймовірно відвідає Київ у найближчі вихідні.