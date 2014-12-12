МВФ закликав донорів активізуватися і надати Україні допомогу
03:35, 12 грудня 2014Фінанси
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Міжнародний валютний фонд закликає міжнародне співтовариство надати додаткову фінансову підтримку Україні, яка потребує її негайно.
REUTERS
Про це на брифінгу повідомив представник МВФ Вільям Мюррей, передає Deutsche Welle.
"Це дійсно важливо, щоб донорське співтовариство активізувалося і надало фінансування Україні", - заявив Мюррей.
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Він також повідомив, що перший заступник директора-розпорядника організації Девід Ліптон ймовірно відвідає Київ у найближчі вихідні.
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