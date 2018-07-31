ПУМБ Ахметова отримав найбільший прибуток серед банків з приватним українським капіталом

За підсумками першого півріччя прибуток ПУМБу становив 1 млрд грн.

ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) мільярдера Ріната Ахметова за підсумками першого півріччя задекларував прибуток у розмірі 1 млрд грн.

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Про це повідомляє Finbalance з посиланням на фінансову звітність банку.

Відзначається, що показник достатності регулятивного капіталу (Н2) ПУМБу на 1 липня перебував на рівні 14,91% (вимога НБУ – не менше 10%).

Відповідно до звітності «ТАСкомбанку» Сергія Тігіпка, за першу половину року банк отримав прибуток у розмірі 203,2 млн грн, норматив Н2 на 1 липня становив 11,75%.

В «Універсал Банку», який входить в групу Тігіпка, ці показники становили 47,1 млн грн та 15,33%, у «ВіЕс Банку» - 56,5 млн грн і 38,23%.

«А-Банк» братів Григорія та Ігоря Суркісів відзвітував про прибуток 149,2 млн грн і показник Н2 на рівні 12,27%.

Банк «Південний» отримав 117,3 млн грн прибутку (Н2 – 10,88%), банк «Восток» - 57,3 млн грн прибутку і Н2 на рівні 12,12%, «Кредит Дніпро» Віктора Пінчука – 40,3 млн грн і 10,21%.

«Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) Петра Порошенка закінчив перше півріччя з прибутком у 23,5 млн (Н2 – 17,04%), «Мегабанк» – 5,9 млн грн і 10,2%, «Банк інвестицій та заощаджень» групи «Континіум» – 5,1 млн грн та 16,98%.

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України за січень-травень 2018 року отримали 12,812 млрд грн прибутку, що у 2 рази більше показника за аналогічний період 2017 року на рівні 6,851 млрд грн.

Доходи банків за цей період зросли на 5,9% - до 78,275 млрд грн, витрати скоротилися на 2,4% - до 65,463 млрд грн.

Банківська система України завершила 2017 рік зі збитками 24,4 млрд грн у зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.